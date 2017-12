Teatro na Sardenha realizará festa especial no Réveillon

Para comemorar o Ano Novo, o "Teatro Massimo" de Cagliari, na Sardenha, realizará um evento diferenciado. Organizada pelo Teatro da Sardenha, a chamada "Anno nou fest" contará com peças, música, DJs, área para as crianças, bebidas e comida tradicional da Sardenha. A programação tem início às 19h30 (horário local) do domingo (31), com uma proposta de "comida rural" de Alberto Sanna, chef de cozinha da cidade de Samassi. Ele foi eleito pela revista Forbes como um "dos cem jovens que mudaram o mundo". Às 20h30 acontece o espetáculo "Fotofinish", de Antonio Rezza e Flavia Mastrella. A apresentação contará a história de um homem que fotografa a si mesmo para se sentir menos sozinho.

Mais tarde, às 22h30, "La Contrabbanda" toma conta do local.

Será um show com contagem até meia noite. A empresa de economia local Sardex será a responsável por fornecer os brindes de espumante.

Depois de celebrar a chegada do novo ano, acontece o "Asta Al Buio" - um leilão às escuras, com o leiloeiro Antonio Rezza. Ele descreverá objetos sem que as pessoas possam vê-los enquanto elas anunciam as ofertas.

Ocorre ainda, à partir de 1h, programação com o DJ Rizoma, com música eletrônica e vídeos. E a experiência "Box with holes", que traz uma reflexão sobre o contato físico em comparação ao uso das tecnologias. Essa apresentação ocorre de 15 em 15 minutos e será feita com somente 12 pessoas, separadamente. O espaço infantil estará disponível das 20h30 até 00h30. E o serviço de bar ficará aberto durante toda a noite. Os ingressos, de 50 euros (cerca de R$ 200,00) começaram a ser vendidos em 20 de novembro, porém estão todos esgotados.