Peças da exposição Chez Barragat vão a leilão no dia 15 de janeiro

Foi inaugurada a exposição de parte do acervo de Paulo Roberto Barragat que irá a leilão dia 15 de janeiro, na galeria do decorador e colecionador. A mostra é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.

Entre as peças selecionadas, destacam-se o prato monogramado que pertenceu ao serviço do Rei Luiz Felipe de França, com o monograma, ladeado por anjinhos, com a borda em azul celeste, parreiras em ouro, fabricado na Manufatura Real de Sevres para o Castelo das Tulleries.

E, ainda, um prato que pertenceu ao serviço de Dom João VI, de Vista Alegre.

A galeria fica no Shopping dos Antiquários, Rua Siqueira Campos 143, no segundo piso, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.