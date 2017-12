Conheça 9 drinks para comemorar o Ano Novo

Para quem gosta de descobrir novos sabores durante o Ano Novo, o site italiano de passagens aéreas "Volagratis" preparou uma lista de bebidas típicas de nove países diferentes.

Confira:

1. Singapore Sling - Cingapura - O drink foi inventado por Ngiam Tong Boon, barista do Hotel de Cingapura. É feito com gim e servido em uma garrafa "highball", com uma fatia de abacaxi e uma cereja marrasquino.

2. Gim tônica - Índia - Conta-se que essa bebida foi criada na Índia, na época da colonização britânica. Os colonizadores atingidos pela malária se curavam com quinino, planta utilizada para preparar água tônica. Mas o sabor era muito amargo, e os britânicos tiveram a ideia de acrescentar gim à mistura.

3. Raki - Turquia - Produzido pela primeira vez nos anos 1600 e considerado bebida nacional, o raki é composto de aguardente aromatizado com anis.

4. Negroni "errado" - Itália - Na versão "errada" do negroni, acrescenta-se espumante à mistura de vermute tinto e Campari. A versão foi criada pelo barman Mirko Stocchetto, do Bar Basso, em Milão.

5. Black Russian e White Russian - Bélgica - Apesar do nome, o coquetel foi criado na Bélgica, por Gustave Tops, em 1949, no Hotel Metrópole, de Bruxelas. A versão "Black" leva vodka, café e licor.

6. Irish Coffe - Irlanda - O "café irlandês" é uma bebida à base de café quente açucarado, whisky irlandês e um toque de chantilly. A invenção é da cidade de Foynes, onde era servida em bares do porto para esquentar as pessoas que ali chegavam.

7. Caipirinha - Brasil - Drink feito com cachaça, limão, açúcar e gelo, a caipirinha tem origens "humildes". Acredita-se que os habitantes do interior de São Paulo utilizavam a bebida para se curar de gripe.

8. Mojito - Cuba - O mojito é feito à base de rum, açúcar, suco de limão, folhas de hortelã verde e água gaseificada. Seu criador é Ángel Martínez, proprietário do bar "Bodeguita del Medio", ponto turístico de Havana.

9 - Manhattan - Nova York - Drink à base de whisky e vermute tinto de origem norte-americana.