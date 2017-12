Caixa Cultural do Rio faz retrospectiva dedicada ao cinema de Wes Anderson

A CAIXA Cultural Rio de Janeiro, recebe, de 6 a 18 de janeiro de 2018, a mostra de cinema Muito além dos Tenenbaums, a primeira retrospectiva inteiramente dedicada ao premiado cineasta Wes Anderson. Durante a temporada, o público poderá conferir oito longas-metragens e um curta do cultuado diretor americano, além de participar de três debates que esmiuçarão sua trajetória. O projeto tem patrocínio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal.

Muito além dos Tenenbaums é uma oportunidade única de analisar o amadurecimento e a trajetória do diretor. Como sugere o nome, além de Os Excêntricos Tenenbaums (2001), longa que apresentou Anderson ao grande público, também farão parte da mostra o raro curta Hotel Chevalier (2007) e dois filmes nunca exibidos no Rio de Janeiro: Três é Demais (1998) e Pura Adrenalina (1996). Todos serão apresentados em formato digital de alta qualidade.

Os curadores e produtores do evento Aline Fonte e Rodrigo Fomel buscam preencher uma lacuna existente no estado e no país com a mostra e a publicação de um catálogo inédito. “Há pouco material em português sobre Anderson. Por isso, o projeto desta mostra vai além da exibição dos filmes e inclui um catálogo com artigos de pesquisadores e palestras com estudiosos sobre diferentes facetas da obra do cineasta”, afirmam.

Com a exibição conjunta de todos os seus longas, será mais fácil identificar os elementos que marcaram seu estilo: precisão técnica, simetria, uso de surpreendentes paletas de cores, repetição de formas e modelos, recorrente abordagem de assuntos familiares, nostalgia e humor muito peculiar, trilhas sonoras marcantes e referências ao teatro e aos mestres do cinema.

'O Fantástico Sr. Raposo' (2009) será exibido dentro da mostra nos dias 12 e 14 de janeiro

Bate-papo e palestras:

Na abertura, no sábado (06) e no encerramento (dia 18, quinta-feira), sempre às 19h30, o público será convidado a um bate-papo com a curadoria para discutir o processo de produção e a proposta da mostra com algumas rodadas de perguntas e respostas.

Além disso, três palestras serão ministradas ao longo da programação. Dentre os temas discutidos estão a direção de arte na filmografia de Anderson, a psicanálise em sua obra e a importância da música e da trilha sonora em seus filmes. As palestras têm entradas gratuitas, com senhas distribuídas no mesmo dia em que serão realizadas.

Um catálogo com textos inéditos em português e produzidos especialmente para o evento será distribuído gratuitamente ao público. O documento também estará disponível em versão digital nos sites da mostra (www.mostramuitoalem.com.br) e da CAIXA Cultural Rio de Janeiro (www.caixacultural.gov.br).

Sobre Wes Anderson:

O cineasta Wesley "Wes" Wales Anderson nasceu em 1º de maio de 1969, em Houston, Texas, e é formado em Filosofia. Durante o curso, conheceu o ator, produtor e roteirista Owen Wilson, com quem firmou uma parceria longa e premiada. Em 1994, os dois produziram um curta-metragem de 13 minutos, chamado Bottle Rocket. O curta foi apresentado no Sundance Film Festival e, diante do sucesso, Anderson e Wilson conseguiram recursos para a versão estendida do curta, também batizado de Bottle Rocket (no Brasil, chama-se Pura Adrenalina).

Em 2001, dirigiu Os Excêntricos Tenenbaums, que o tornou bastante conhecido, sobretudo entre os seguidores do cinema independente. Já em 2014, o diretor atingiria o grande público por meio do filme O Grande Hotel Budapeste. Em 2018, Anderson lançará a animação Isle of Dogs (ainda sem título em português) no Festival de Berlim.

Programação:

6 de janeiro (sábado)

17h30 – O Grande Hotel Budapeste (2014), EUA/Alemanha, 99 min, Blu-Ray, 14 anos

19h30 – Cerimônia de abertura

7 de janeiro (domingo)

16h – Os Excêntricos Tenenbaums (2001), EUA, 110 min, Blu-Ray, 14 anos

18h30 – Moonrise Kingdom (2012), EUA, 94 min, Blu-Ray, 12 anos

9 de janeiro (terça-feira)

15h45 – Hotel Chevalier (2007), EUA/França, 13 min, Blu-Ray, 12 anos;

Viagem a Darjeeling (2007), EUA, 91 min, Blu-Ray, 14 anos

18h – Palestra ​Direção de arte na obra de Wes Anderson, com Felipe Muanis​, professor de Cinema e Audiovisual do PPGACL da Universidade Federal de Juiz de Fora, ilustrador e diretor de arte associado da Sociedade dos Ilustradores do Brasil

10 de janeiro (quarta-feira)

16h30 – Pura Adrenalina (1996), EUA, 91 min, Blu-Ray, 14 anos

18h30 – Três é demais (1998), EUA, 93 min, Blu-Ray, 14 anos

11 de janeiro (quinta-feira)

15h – A Vida Marinha com Steve Zissou (2004), EUA, 119 min, Blu-Ray, 14 anos

17h30 – Debate A trilha sonora na obra de Wes Anderson, com Arre Colares, produtor musical, arranjador, compositor e sound designer para cinema, teatro, publicidade e vídeo games; e Fernando Morais, professor associado do PPGCine da Universidade Federal Fluminense (UFF) e autor do livro O som no cinema brasileiro (editora 7Letras)

12 de janeiro (sexta-feira)

16h – Os Excêntricos Tenenbaums (2001), EUA, 110 min, Blu-Ray, 14 anos

18h30 – O Fantástico Sr. Raposo (2009), EUA, 87 min, Blu-Ray, 10 anos

13 de janeiro (sábado)

16h30 – Três é demais (1998), EUA, 93 min, Blu-Ray, 14 anos

18h30 – Moonrise Kingdom (2012), EUA, 94 min, Blu-Ray, 12 anos

14 de janeiro (domingo)

16h15 – Hotel Chevalier (2007), EUA/França, 13 min, Blu-Ray, 12 anos

Viagem a Darjeeling (2007), EUA, 91 min, Blu-Ray, 14 anos;

18h30 – O Fantástico Sr. Raposo (2009), EUA, 87 min, Blu-Ray, 10 anos

16 de janeiro (terça-feira)

16h – A Vida Marinha com Steve Zissou (2004), EUA, 119 min, Blu-Ray, 14 anos

18h30 – Pura Adrenalina (1996), EUA, 91 min, Blu-Ray, 14 anos

17 de janeiro (quarta-feira)

15h30 – Os Excêntricos Tenenbaums (2001), EUA, 110 min, Blu-Ray, 14 anos

18h – Palestra A psicanálise na obra de Wes Anderson, com Abílio Ribeiro, psicanalista, professor e membro da Escola Lacaniana de Psicanálise-RJ

18 de janeiro (quinta-feira)

17h30 – O Grande Hotel Budapeste (2014), EUA/Alemanha, 99 min, Blu-Ray, 14 anos

19h30 – Cerimônia de encerramento