Após polêmica, 'Jesus negro' é roubado de presépio na Itália

O prefeito de Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, anunciou em sua página do Facebook nesta quarta-feira (27) que o menino Jesus do presépio da cidade foi roubado. A estatueta gerou polêmica durante as festas de Natal.

O menino foi representado como negro, e a iniciativa foi considerada como "propagandista" e "instrumentalizada" por uma vereadora da sigla ultranacionalista Liga Norte.

Em meio a situação, o prefeito declarou através das redes sociais que as estatuetas brancas no presépio eram roubadas assim que colocadas, por isso optou por colocar uma representação negra.

Mesmo adotando a medida de trocar a cor do boneco para evitar conflitos, ele mostrou perplexidade com o fato. "Vocês não vão acreditar. Depois de roubarem o branco, pegaram também o menino Jesus negro", escreveu.