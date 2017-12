O ano de 2018 para o signo de Sagitário: Paula Pires sugere ação e objetividade

O novo ano tem um clima muito favorável a negócios para os nativos de Sagitário, aponta a astróloga Paula Pires. Será preciso, contudo, não acumular tarefas, não deixar coisas importantes para depois. "Ano de colher frutos e manter o pé no chão com firmeza, nada de se deslumbrar com a coisas sem analisar bem", sugere.

A astróloga aconselha que os sagitarianos coloquem ideias em prática, pois é um ano produtivo e de boa sorte, "bem melhor do que o ano passado". "Logo, movimente-se e faça acontecer."

Em 2018, projetos que estavam engavetados podem ressurgir para Sagitarianos. Se valem a pena, a dica é agir para retomá-los. "Deve-se evitar ao máximo a procrastinação e empurrar com a barriga algumas situações, deixando tarefas se acumularem. Tente manter bem organizada sua agenda, isso pode lhe ser de grande valia nesse ano. Também tenha cuidado com querer agarrar o mundo e se perder."

No amor, para quem está comprometido, 2018 será um ano ótimo para viagens a dois. Para quem está solteiro, um amor do passado pode ressurgir e ser retomado, desde que tenha sido positivo.

Paula Pires sugere ainda ficar atento, pois a ajuda de pessoas importantes podem surgir.

