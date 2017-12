O ano de 2018 para o signo de Áries: Paula Pires sugere paciência e cautela

Os arianos costumam ser vistos, em uma leitura mais geral, como os mais impulsivos do zodíaco. O ano de 2018, contudo, deve chegar exigindo o contrário de quem tem Sol em Áries. A astróloga Paula Pires diz que arianos devem ser mais cuidados com o que falam no novo ano, e trabalhar a paciência, porque as coisas devem ocorrer de forma mais lenta.

"[O ano de 2018] vai exigir trabalho muito árduo. Não é um ano para o ariano sair falando as coisas sem filtro, sair fazendo as coisas de forma impulsiva, como muitas vezes ocorre", destaca Paula Pires. De acordo com ela, tudo deve ser visto com cálculo.

Nos relacionamentos, por exemplo, uma dica para os arianos é ter cuidado com ciúmes e tentativa de controlar o parceiro ou a parceira. Tal comportamento pode gerar problemas, principalmente se o ariano ou a ariana adotar uma postura muito egoísta. Por outro lado, os arianos devem estar mais tranquilos e apegados, com vontade de se dedicar inteiramente aos seus relacionamentos.

A ideia é aproveitar a tendência geral da regência de Júpiter para o ano de 2018 (confira o link ao final da matéria) e prestar mais atenção nas próprias sombras (questões como ciúmes, irritação, impaciência) para tentar transformar "esses pequenos inimigos internos", como classifica a astróloga.

Os meses mais tensos para os arianos em 2018 devem ser março, abril e maio , período que Paula Pires sugere mais cuidado com gastos excessivos.

