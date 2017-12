O ano de 2018 para o signo de Aquário: Paula Pires sugere cautela e superação

Os aquarianos são tidos como os mais ousados do zodíaco, mas 2018 vai exigir um pouco menos de risco. A astróloga Paula Pires destaca que os nativos de Aquário devem ter mais cuidado no novo ano, devem ficar "um pouco mais de boa" e evitar ao máximo investimentos de riscos.

Uma tendência deste ano para os aquarianos é que as coisas pendentes, que estejam por um fio para acontecer, andem um pouco mais rápido. Isto em diferentes setores, nos relacionamentos, na Justiça ou na área financeira, por exemplo. "É um ano que pede prudência e cautela de uma certa forma com situações que estão em um ponto de gota d’água, pois ela pode cair e entornar o copo", frisa a astróloga.

No amor, os aquarianos que estiverem com um desejo maior de liberdade precisam respeitar esta tendência. Paula Pires ressalta que é provável que os aquarianos não queiram manter relacionamentos já desgastados. O constante desejo de liberdade deve ficar ainda mais intenso em 2018.

"Os aquarianos estarão mais livres e soltos do que nunca, querendo e tendo chances de grandes paixões,. Vão ter uma preguiça master de rotina e, se estiverem em uma relação morna demais, pode terminar ou ter uma grande vontade de querer ficar com outras pessoas. É um ano que combina mais com relações sem grandes cobranças e compromissos."

Outra sugestão de Paula Pires é tentar eliminar mágoas e ressentimentos, superar coisas passadas que já não caem bem. "O que você está levando de tralha que não lhe cabe mais, que tal transformar isso? Esse é um ano um pouco mais lento, onde você pode ficar mais reflexivo e tentar entender mesmo onde precisa repaginar sua vida, isso pode ser muito positivo se usado com real vontade de fazer uma mudança de verdade nela."

Na profissão e na área financeira, não é um ano para ter atitudes ousadas e audaciosas. "No geral, o aquariano deve ter mesmo cautela e prosseguir com o já iniciado com firmeza e precisão. Investimentos somente os de baixo risco mesmo."

A dica da astróloga é evitar ao máximo ser intolerante e inflexível, para evitar problemas dentro de todos os âmbitos de relacionamentos.

