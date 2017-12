O ano de 2018 para Capricórnio: Paula Pires sugere balanço e otimismo 

Em 2018, os capricornianos podem ficar mais capricornianos do que nunca, com a influência de Saturno em Capricórnio. A astróloga Paula Pires sugere que tal praticidade e foco, contudo, não sejam realizados em exagero, para o capricorniano não correr o risco de agir de forma intolerante ou muito rígida, e ainda com um viés pessimista. A palavra-chave, aconselha a especialista, é "flexibilidade e tolerância".

Uma dica é analisar o que pode ser melhorado na vida profissional e financeira e, a partir disto, "ousar um pouco mais", como realizar um curso (o que exige investimento financeiro) ou caprichar mais no marketing pessoal e no networking. "Confie no seu potencial profissional, e inclusive ouse depois da analise de onde caberia essa ousadia."

No amor, para quem já está com alguém, o astral pede mais atenção à pessoa amada. Paula Pires indica reservar mais tempo para estar com o outro, para viajar e sair da rotina.

"Saturno no seu Signo lhe dará uma segurança a mais, porém também um pouco de rigidez e preocupação, tente ser mais leve e ver as pessoas e as situações por um prisma mais tolerante e otimista."

