Astrologia: com energia de Júpiter, 2018 é favorável para viagens, estudos e autoconhecimento

O ano de 2018 vai ser ótimo para estudos e viagens ao exterior, por exemplo, mas também terá desafios, revela a astróloga e terapeuta holística Paula Pires. No dia 20 de março do ano que chega, às 13h15, o Sol entra em Áries, e o ano deixa de ter a regência de Saturno para ser regido por Júpiter. Paula Pires destaca para o Jornal do Brasil que a energia deste planeta e a presença dele em Escorpião vai favorecer um olhar das pessoas para dentro de si, para enxergar as sombras (questões como raiva, orgulho, ciúmes, irritação, ansiedade) e defeitos e, a partir disto, iniciar um movimento de transformação.

"Dois mil e dezoito vai ser um ano muito favorável para as pessoas que querem olhar para essas sombras e se transformar, ou seja, para quem não ficar se olhando e se autoconhecendo apenas de maneira superficial", explicou Paula Pires ao Jornal do Brasil.

Saturno regeu 2017, exigindo restrição e cuidado extremos, mas Júpiter é um planeta mais leve. Paula Pires frisa que o ano de Júpiter, "o grande benéfico", será muito bom para realizar viagens para o exterior; estudos mais aprofundados como uma tese de mestrado ou qualquer estudo acadêmico; entender a religião ou um sentido espiritual com o qual mais se identifica; e ainda para "olhar para dentro" de forma mais profunda, questionar qual a própria missão de vida e, a partir disto, querer se transformar.

Por outro lado, Júpiter também é o planeta dos exageros. Vale ficar atento para, por exemplo, evitar festejar além da conta, falar demais ou gastar com o que não é necessário. Além da influência do planeta regente, a presença de Saturno no signo de Capricórnio reforça a necessidade de cuidado com gastos. O desejo de pegar um empréstimo em 2018, por exemplo, deve ser questionado e repensado mil vezes. Para a astróloga, a palavra chave deste cenário é responsabilidade.

A astróloga Paula Pires indica pontos a serem observados ao longo do ano de 2018

Confira dicas importantes da astróloga Paula Pires para 2018:

::: O mês mais tenso do ano será agosto , pois vai ter mais de um planeta retrógrado ao mesmo tempo - Mercúrio, Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Vale ter cuidado com brigas, tensão e mal entendidos;

::: Além dos efeitos da regência de Júpiter por si, a presença deste planeta no signo de Escorpião até novembro reforça o chamado para olhar para dentro de si, enxergar as próprias sombras e defeitos e se transformar com base nisto. A ideia é separar o que interessa do que não interessa;

::: Netuno em Peixes nos convida a perceber a vida por uma perspectiva mais espiritual e não apenas prática;

::: Saturno em Capricórnio pede cálculo e capacidade administrativa, pois máscaras devem continuar a cair, alerta a astróloga;

::: O Nodo Norte (ponto matemático que implica em laços cármicos) em Leão pede para desenvolver a autoconfiança, e acreditar com vigor na própria luz. Paula Pires recomenda que pessoas com problemas de autoestima trabalhem a questão com florais, por exemplo, de forma urgente.

Confira vídeo em que Paula Pires fala sobre astrologia e também numerologia e horóscopo chinês para 2018:

Veja ainda as previsões anuais para cada signo, pela astróloga Paula Pires:

