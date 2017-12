Astrologia 2018: Paula Pires sugere tendências para o signo de Escorpião

O novo ano pode ser muito "benéfico" para os nativos de Escorpião. A astróloga Paula Pires sugere, contudo, fugir de uma certa tendência de romantizar o passado, e pensar no futuro -- sobretudo, com otimismo. A intuição dos escorpianos, que já é forte, deve ficar ainda maior, e os astros também devem garantir uma força extra.

"Evite pensar no passado com nostalgia, esse é um ano que vai andar mais caso seja bem otimista e pense com energia focada, emanando aquilo que quer atrair para si com seus pensamentos e emoções, usar a Lei da Atração", aconselha a astróloga.

Paula Pires diz que os escorpianos devem ter muito foco, superar o que não é essencial em suas vidas, e objetivar o que é realmente importante.

Um ponto de atenção são os meses de julho e agosto, quando os escorpianos devem ficar mais tensos e irritadiços, devido a Marte Retrógrado. O ideal é controlar impulsos, que devem ficar ainda mais fortes nesses meses.

A astróloga destaca que 2018 será um ano bom para investir em uma maior independência e autonomia, e também positivo para mudanças para outras cidades.

No amor, será um ano bom para conhecer pessoas novas, e para revitalizar relacionamentos que já existem. Em Outubro e Novembro, vale ficar de olho para evitar brigas ou dar energia para amores do passado que já não valem a pena.

Na saúde, a dica é praticar mais atividades físicas, para deixar o lado emocional fluir um pouco melhor.

