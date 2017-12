Ano de 2018 para o signo de Câncer: Paula Pires sugere trabalho e esforço

O ano de 2018 chega com desafios para os cancerianos. De acordo com a astróloga Paula Pires, os nascidos com Sol em Câncer devem ser mais cobrados e vão ter que se esforçar bastante, focar na carreira e ter mais autoconfiança. Uma dica é evitar uma possível tendência de jogar a culpa no outro, ou de exagerar na autopiedade. A dica da astróloga é tentar ser mais neutro.

A neutralidade ainda deve ficar predominante no campo do amor. Os cancerianos podem ficar mais frios em 2018, focados em uma transformação interna.

As sombras (questões próprias do signo como uma tendência à melancolia ou a uma instabilidade emocional) vão receber maior atenção dos cancerianos. A influência de Júpiter (para todos os signos) no ano de 2018, inclusive, pode ajudar este movimento de se avaliar e se transformar.

Os cancerianos comprometidos devem continuar como estão, com cobranças de todas as partes. E quem está sozinho pode querer continuar sozinho, pois o foco estará para dentro. Tal neutralidade nas relações afetivas, contudo, não significa que os cancerianos devem ficar indiferentes. Paula Pires frisa que eles devem ficar ainda mais amorosos, ainda que mais resguardados.

"As coisas não virão fácil neste ano, será um ano de realmente se dedicar e fazer uma limpeza do que serve e do que não serve mais em sua vida, em todos os sentidos. De uma certa maneira aquilo que precisa ser transformado vai incomodar mais ainda, o que pode ser positivo para gerar uma força motivadora de autotransformação", diz a astróloga.

Na parte financeira, o ideal é controlar os gastos e guardar dinheiro.

