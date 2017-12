Ano de 2018 para Leão: Paula Pires sugere agilidade e renovação

O novo ano será mais desafiador para os leoninos, diz a astróloga Paula Pires. Coisas imprevisíveis podem ocorrer, e mudanças podem ter que ser feitas. O primeiro semestre de 2018 deve ser aproveitado para avaliar todos os setores da vida e ver o que está fora de lugar. Para isto, será preciso deixar a teimosia de lado, aproveitar a energia de Júpiter para ver o que realmente precisa ser modificado e efetuar tais mudanças.

Como Leão é um signo fixo (gosta de pensar com calma), agir com certa agilidade nas decisões para enfrentar mudanças pode ser um desafio. "Evite ser teimoso com coisas que precisa e deve mudar em sua vida, o universo vai lhe pedir que mude, principalmente depois do segundo semestre. Realmente podem ocorrer coisas imprevisíveis no segundo semestre", destaca a astróloga.

Uma dica da astróloga na área da carreira é fazer cursos para aprimorar saberes e técnicas. O próximo ano deve ser o ano do trabalho, e o leonino vai ser testado no sentido de oferecer e aprender coisas novas em sua área. Outro ponto de atenção é a área financeira : "Evite ao máximo contrair dívidas ou entrar no cheque especial".

No amor, relações estagnadas podem chegar ao fim. A astróloga indica fugir da rotina para evitar términos. "Relações mornas tendem a ficar balançadas e o Leonino pode ter vontade de conhecer outras pessoas. Se isto ocorrer, ou deixe a relação quente de novo, ou termine." Para os solteiros, por outro lado, o astral é positivo para um novo amor, 2018 será "um ano ótimo para conhecer uma pessoa especial". "Podem surgir várias, faça sua seleção."

Na saúde, Paula Pires sugere aproveitar 2018 para dar uma pausa. Uma sugestão é fazer massagens, caminhadas, meditar ou apenas aproveitar momentos ao ar livre, para evitar quedas no sistema imunológico e dores de cabeça.

