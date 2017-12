2018 para Virgem: Paula Pires sugere ousadia para aproveitar 'ano de ouro'

O ano de 2018 deve chegar exigindo que os nativos do signo de Virgem coloquem em prática a famosa capacidade de organização e discernimento que eles têm, destaca a astróloga Paula Pires. "Todas as pessoas de Virgem que têm isto bem trabalhado, que são muito focadas em trabalho, em chegar naquilo que elas querem, com objetividade, vão ter um ano de ouro", aposta a especialista. "Muita coisa que o Virginiano tinha colocado em seus planos mais caros vai finalmente acontecer, é um ano de ouro."

"Outro ponto importante é que neste ano podem surgir mudanças muito positivas para virgem. Então, sejam um pouco mais ousados. Se você perceber que tem alguma coisa que você precisa mexer, precisa transformar, faça isso, não fique enrolando", aconselha a astróloga. "É um ano um pouquinho mais movimentado e cheio de possibilidades incríveis. Sentiu que é pra fazer, vai e faz", completa.

No amor, os virginianos podem ficar mais sérios e ligados no que está ou não interessante em uma relação. Se o namoro, por exemplo, não estiver legal na opinião do virginiano, pode chegar ao fim. "Os virginianos vão ser muito sérios. Ou engrenam com uma pessoas em que eles confiem, ou vão preferir ficar sozinhos e solteiros."

De acordo com Paula Pires, também há um tendência para que relações que estavam "há muito tempo para rolar", talvez "coisas mal resolvidas do passado", acabem engrenando de alguma forma.

Na Saúde, Paula Pires sugere que os virginianos realizem mais atividades física, medicação, e alguns check-ups mais profundos.

"No geral, os Virginianos que já são trabalhadores serão mais firmes do que nunca e estarão mais determinados do que nunca em atingir suas metas, pode ser o ano para este signo."

