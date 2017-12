2018 para Peixes: Paula Pires sugere pé no chão para aproveitar oportunidades

O ano que chega vai exigir mais pé no chão aos piscianos. De acordo com a astróloga Paula Pires, a ideia é "evitar ficar sonhando demais, sem colocar as coisas no papel". Podem ocorrer mudanças importantes em áreas como a carreira, e o ideal é ficar atento para não perder oportunidades e perceber o que vale a pena.

"Existe a possibilidade de mudança de emprego e de rumos profissionais. Se você quer isto, o ideal é começar a contatar amigos e fazer networking desde já, pois deve ser daí que podem surgir essas novas possibilidades", diz a astróloga. "Esse é um ano favorável demais de uma forma geral para novas parcerias e também para fazer novos cursos", completa.

No amor, Paula Pires indica que os piscianos devem estar mais românticos do que nunca, interessados em compromissos sérios. Os que estão casados, no entanto, podem sentir um certo tédio -- o que pode ser evitado a partir de um interesse em inovar.

"Outro fato é que quem tem amores mal resolvidos do passado ano finalmente podem se liberar disso", aponta a astróloga.

Outra boa notícia é que a autoestima estará melhor para este signo.

