Festival Internacional abre seleção para workshop e residência artística com Herman Diephuis

Em parceria com o Movimento Internacional de Dança (DF), o VivaDança seleciona artistas de diversas linguagens como dança, teatro, circo e performance para um workshop e residência com o dançarino e coreógrafo holandês, radicado na França, Herman Diephuis.

Com a proposta de trabalhar a partir de imagens inseridas na herança cultural e no imaginário coletivo, ele conduz a investigação sobre como as representações do corpo revelam questões sob a condição humana, estereótipos, códigos sociais e expressivos.

“Iremos embarcar numa jornada de materiais visuais que me inspiram e tentar absorvê-los e assimilá-los para incorporar completamente as referências. Juntos, vamos colaborar nos detalhes do movimento e na expressividade, transcendendo a imitação e permitindo uma liberdade de interpretação. Iremos explorar ideias opostas, como humor e seriedade, sacralidade e desmistificação, certeza e dúvida, contenção e excesso, tensão e relaxamento, movimento e suspensão”, resume Herman.

O link para as inscrições no workshop pode ser encontrado na fanpage www.facebook.com/vivadancafestival, até o dia 28/12. Resultado no dia 03/01. Realização nos dias 08, 09 e 10/01, das 14h às 17h.

A partir da experiência do workshop o coreógrafo irá selecionar os artistas que participarão da residência, que acontecerá de 16 a 27/04 (também à tarde) com mostra a ser apresentada no dia 28/04, dentro da programação do VIVADANÇA. Resultado dos selecionados para a residência no dia 15/01.

A residência tem apoio da Embaixada da França no Brasil e do Instituto Francês no Brasil.

O VivaDança Festival Internacional tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.