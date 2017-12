Vai malandra, de Anitta, é a primeira música em português a ficar entre as 20 mais ouvidas no mundo no Spotify. Ela chegou ao 18º lugar do ranking da plataforma de streaming, após ser lançada segunda-feira (18)

O single tem a participação de MC Zaac, Maejor, Yuri Martins e do grupo Tropkillaz. Anitta já tem duas músicas no ranking das 50 mais ouvidas do Spotify: "Downtown" e "Hear me now".

'Vai malandra' é 1ª canção em português entre as 20 mais ouvidas do mundo no Spotify

A música também é sucesso no YouTube, onde o clipe acumula mais de 25 milhões de visualizações. A faixa é a música mais recente do projeto CheckMate, no qual a cantora divulga um novo single com vídeo inédito por mês. Vai malandra foi gravado no Morro do Vidigal, e dirigido pelo fotógrafo Terry Richardson