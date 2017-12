Com robô de Trump, Disney reabre 'Hall de Presidentes'

Após um ano em reformas, a Walt Disney World reabriu seu "Hall de Presidentes" na última segunda-feira (18) com uma nova personalidade: um robô do presidente norte-americano, Donald Trump. As representações dos mandatários são feitas desde 1993.

Apesar de algumas especulações da mídia de que o atual líder norte-americano não teria sua presença ali, a Disney confirmou em junho que ele seria incluído no memorial. No entanto, o slogan de sua campanha ("Make America Great Again"), não foi citado. Trump gravou a seguinte mensagem: "Acima de tudo, ser americano é ser otimista - é acreditar que sempre podemos ser melhores - e que os melhores dias da nossa nação ainda estão por vir".

"É um privilégio servir como presidente dos Estados Unidos e estar aqui entre tantos outros excelentes líderes do passado, trabalhando em nome do povo americano". ,completou.

De acordo com uma nota divulgada pela Disney, as novas tecnologias permitem "movimentos mais suaves e realistas" do presidente. As reações, entretanto, demonstram o contrário. Há um abaixo-assinado no Change.Org que solicita a remoção do robô.

"Esta é uma petição para barrar a inevitável figura animada de Donald Trump de falar. Ele liderou uma campanha presidencial baseada em discurso de ódio, misoginia, racismo e xenofobia. Com isso, ele contaminou o legado dos presidentes americanos para sempre", diz a petição, que já conta com mais de 15 mil assinaturas.

Apesar da reinauguração ter ocorrido na segunda-feira, o robô de Trump foi oficialmente aberto na terça-feira (19). O memorial, inaugurado em 1971, fica localizado no parque Magic Kingdom e tem representações dos 45 presidentes dos Estados Unidos. A animação robótica de Trump fica ao lado daquela de Abraham Lincoln.