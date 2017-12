Andrea Bocelli fará shows em 3 cidades do Brasil em 2018

O tenor italiano Andrea Bocelli virá ao Brasil em setembro de 2018 para a turnê de 20 anos de seu álbum "Romanza".

A primeira cidade a receber um show será Brasília. No dia 20, Bocelli se apresentará no Estádio Nacional, mais conhecido como Mané Garrincha. Depois, no dia 26, ele fará show no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E, nos dias 29 e 30, subirá ao palco no Allianz Parque, em São Paulo. O preço e a data de início da venda dos ingressos ainda não foram divulgados.

O disco "Romanza" foi lançado pela primeira vez em 1997. Porém, foi remasterizado e lançado em novembro de 2016. Na nova edição, há três faixas extras, incluindo duas novas versões da música "Con Te Partirò" ("Time To Say Goodbye").

No dia 15 de dezembro, o tenor italiano lançou a música "Perfect", um dueto com o cantor britânico Ed Sheeran, dono dos sucessos "Shape Of You" e "Thinking Out Loud".

Andrea Bocelli ganhou cinco BRIT Awards, três Grammys e dois World Music Awards. Além disso, gravou nove óperas completas, dentre elas La Bohème e Tosca.

A última vez que Bocelli passou pelo Brasil foi em 2016 e cantou com Anitta.