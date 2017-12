Bienal de Arte de Veneza nomeia novo curador para 2019

O conselho diretor da Bienal de Veneza anunciou nesta sexta-feira (15) que Ralph Rugoff será o curador da 58ª edição da Exposição Internacional de Arte, que ocorre em 2019.

A nomeação do novo curador foi feita sob a indicação do presidente da Bienal, Paolo Baratta, que destacou a competição do escolhido.

"A missão para Ralph Rugoff confirma a intenção da Bienal de qualificar a Mostra como um local de encontro entre os visitantes, a arte e os artistas. Uma Mostra que coloque os visitantes únicos em um confronto direto com as obras na qual a memória, o inesperado, a eventual provocação, o novo e o diferente possam chamar a atenção, a visão, a mente e a emoção de quem observa", destacou Baratta.

Rugoff é diretor da Hayward Gallery, de Londres, desde 2006, sendo o responsável por uma das mais importantes galerias de arte do Reino Unido. Ele iniciou sua carreira como crítico e especialista, sendo que entre 1985 e 2002, escreveu inúmeros artigos sobre o tema para jornais importantes dos Estados Unidos, como o "Financial Times".

A Bienal de Arte de Veneza de 2019 ocorrerá entre os dias 11 de maio e 24 de novembro.