Em estreia, Chico Buarque fala sobre ataques que sofre nas ruas e redes sociais

Na estreia da temporada do show Caravanas, na noite de quarta-feira (13), em Belo Horizonte, o cantor e compositor Chico Buarque quebrou o silêncio sobre os ataques que vem recebendo, nas ruas e nas redes sociais, por causa da sua posição política.

Chico se manifestou diversas vezes contra o impeachment de Dilma Rousseff, participou de atos públicos e inclusive acompanhou, no Congresso, a defesa da ex-presidente. Chico também gravou vários vídeos defendendo as políticas sociais do governo PT.

"Quando caminho, ouço frases como 'Viado! Vá para Cuba. Viado! Vai passear em Paris'", contou Chico

Após o compositor cantar Grande hotel em homenagem ao baterista Wilson das Neves, que morreu neste ano, a plateia puxou o coro de "Fora, Temer!". Chico então falou:

"Tem que gritar mesmo! E para ouvir. No começo, não ouvi direito porque estou usando fones de ouvido. Aliás, acho que vou passar a usar esses fones permanentemente lá no Rio, onde eu gosto de caminhar. Moro num bairro carioca onde mora muita gente fina. Quando caminho, eu ouço frases como 'Viado! Vá para Cuba. Viado! Vai passear em Paris'. O único consenso é o viado'", disse Chico com ironia, sendo aplaudido pela plateia.