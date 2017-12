Meghan Markle passará Natal com a família real

A noiva do príncipe Harry, Meghan Markle, passará seu primeiro Natal com a família real, confirmou nesta quarta-feira (13) o Palácio de Kensington.

Segundo a nota oficial, ela irá para Sandringham, em Norfolk, em uma festividade que contará com a rainha Elizabeth II e outros membros da família real. É aguardado que os dois frequentem uma celebração religiosa no dia 25 de dezembro, antes de participar de um almoço de gala.

Além de quebrar a regra de se casar com uma pessoa divorciada, Harry e Meghan quebrarão outra tradição, que só permitia que as pessoas mais próximas à rainha fossem ao evento.

Para se ter ideia, em 2010, a agora duquesa de Cambridge, Kate Middleton, não foi convidada para a festa mesmo já sendo a noiva do príncipe William.

O filho mais novo da princesa Diana e do príncipe Charles anunciou seu noivado com a atriz norte-americana no dia 27 de novembro. O casamento dos dois está marcado para maio do ano que vem.