'Big Brother Brasil' é termo mais procurado no Google em 2017

O Google divulgou nesta quarta-feira (13) o ranking dos assuntos mais pesquisados no Brasil em 2017 em sua ferramenta de buscas na internet. Entre os principais termos estão Big Brother Brasil, FGTS e o hit porto-riquenho "Despacito".

O relatório chamado "Pesquisas do ano 2017" mostra quais foram os temas que mais despertaram interesse dos usuários no mundo e em cada país. No Brasil, o reality show da TV Globo "Big Brother Brasil" lidera a lista, seguido da tabela do campeonato Brasileiro e do Enem. No quarto lugar, está o apresentador Marcelo Rezende, enquanto que o filme "O Chamado" aparece na quinta posição.

FGTS, Furacão Irma, Despacito também estão no ranking.

Já na lista das principais perguntas feitas pelos brasileiros estão termos relacionados a dietas e alimentação. Além disso, há dúvidas de tecnologia e política. No que diz respeito aos acontecimentos, o Brasileirão, Carnaval, Oscar e Coreia do Norte estão entre os mais pesquisados.

Na Itália, entre temas mais buscados estão a tragédia do Hotel Rigopiano, o jogo que deixou a seleção italiana fora da Copa do Mundo da Rússia, a Liga dos Campeões, o Giro d'Italia, o Tour de França e até mesmo o Festival de Sanremo. Além disso, pesquisas sobre como fazer azeitonas em salmoura e carbonara também estão na lista.

Confira o ranking completo:

Termos mais buscados no Brasil

1.Big Brother Brasil

2.Tabela do Brasileirão

3.Enem

4.Marcelo Rezende

5.O Chamado

6.FGTS

7.Sisu

8.Furacão Irma

9.Despacito

10.A Fazenda Como fazer?

1.Como fazer ovo de páscoa?

2.Como fazer jejum intermitente?

3.Como fazer crepioca?

4.Como fazer bacalhau?

5.Como fazer spinner?

6.Como fazer enquete no Instagram?

7.Como fazer declaração do Imposto de Renda?

8.Como fazer kefir?

9.Como fazer slime?

10.Como fazer queijo muçarela? O que é?

1.O que é pangolim?

2.O que é Sarahah?

3.O que é TBT?

4.O que é um ábaco?

5.O que é sororidade?

6.O que é Páscoa?

7.O que é hand spinner?

8.O que é um diplomata?

9.O que é despacito?

10.O que é Valentine's Day? Por quê?

1.Por que o Brasil não está na Copa das Confederações?

2.Por que Zeca vai ser preso?

3.Por que o Evaristo saiu do Jornal Hoje?

4.Por que Claudia Leitte saiu do The Voice?

5.Por que Pedro Bial saiu do BBB?

6.Por que o Marcos saiu do BBB?

7.Por que não comer carne na Sexta-Feira Santa?

8.Por que no Brasil não tem furacão?

9.Por que os furacões recebem nomes femininos?

10.Por que a Catalunha quer se separar da Espanha? Acontecimentos

1.Brasileirão

2.Furacão Irma

3.Copa do Brasil

4.Coreia do Norte

5.Rock in Rio

6.Copa das Confederações

7.Carnaval

8.Copa Libertadores

9.Oscar

10.Copa São Paulo de Futebol Júnior.