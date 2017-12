Yara Figueiredo apresenta pocket show no Jardim Botânico

"'No meu aquário tem sereia' surgiu da minha vontade de voltar a cantar", contou Yara Figueiredo ao Jornal do Brasil nesta terça-feira (12), no Multimarcas Dona Coisa, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio.

O Pocket Show apresentado pela cantora, que retomou a carreira recentemente, começou por volta das 19h e contou com a presença de amigos e familiares.

"A expectativa é fazer show, me divertir e receber vocês aqui no meu aquário", acrescentou.

No repertório, gravações dos seus dois primeiros CDs, composições autorais, e interpretações de Rita Lee e Marisa Monte.

"Eu entendi que precisava de um espaço para amadurecer outros trabalhos na minha vida, e quando voltasse com a música, trazer uma coisa autoral, porque intérpretes têm muitas por ai, maravilhosas", disse.

Yara estudou música em Los Angeles, nos Estados Unidos, gravou com Rafael Rabelo, teve música como tema de novela das 19h na Globo, fez programas de televisão e já cantou ao lado de grandes nomes como Hebe Camargo, Jô Soares, e Cavalcante.

As letras autorais, segundo ela, "vem com a melodia". "Eu descobri que eu tenho que fazer com felicidade para me dar prazer. Não posso ficar pensando: será que as pessoas vão gostar? Eu estou gostando, estou me divertindo, está saindo uma verdade do que eu falo, do que eu escrevo. Então isso está me dando paz de prosseguir com essa carreira", felicitou-se a cantora.

Yara acredita que mudou de padrão e que, hoje, suas músicas estão mais alegres, menos duras. "Elas também têm verdades, não é só porque são duras que elas não são bonitas e dançantes. Mas agora, de repente, eu estou fazendo toda uma história alegre e feliz, de recomeço, uma nova fase", completou.