Poeta Diego Neves lança seu primeiro livro em Cabo Frio

Autor de poemas desde os 11 anos de idade e morador de Búzios, Diego Neves vai lançar no próximo sábado (16) seu primeiro livro, Ogro Poeta, que traz diversos olhares sobre a sua cidade em linguagem poética.

São 113 poemas sobre amor, despedidas e de histórias vividas por Diego, que nasceu em São João de Meriti, mas foi morar na Região dos Lagos quando tinha apenas um ano de idade.

Segundo o autor, que estará a partir das 17h em uma livraria de um shopping de Cabo Frio, o nome da obra tem relação com o apelido que recebeu por conta de sua altura, 1,94m, e sua sensibilidade para a poesia.

Na foto abaixo, Diego durante um lançamento no mês de novembro, ao lado do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e do prefeito de Búzios, André Granado.