Filme 'A forma da água' lidera indicações ao Globo de Ouro

O filme "A forma da água", de Guillermo del Toro, lidera a lista de indicados ao Globo de Ouro 2018, anunciada nesta segunda-feira (11) e que conta com três produções italianas entre as concorrentes.

A obra do cineasta mexicano, que narra a história de uma zeladora de laboratório muda que se envolve com uma criatura fantástica, disputará as categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz de drama (Sally Hawkins), melhor ator coadjuvante de drama (Richard Jenkins), melhor roteiro de filme, melhor atriz coadjuvante de drama (Octavia Spencer) e melhor ator coadjuvante de drama (Richard Jenkins).

Outros longas que se destacam são "Dunkirk", de Christopher Nolan; "The Post - A guerra secreta", de Steven Spielberg; "Lady Bird", de Greta Gerwig; e "Corra!", de Jordan Peele. Já a produção italiana com mais indicações é "Me chame pelo seu nome", que concorre nas categorias de melhor filme dramático, melhor ator protagonista de filme dramático (Timothée Chalamet) e melhor atriz coadjuvante (Armie Hammer).

Já Helen Mirren disputa a estatueta de melhor atriz de comédia ou musical por seu papel em "The leisure seeker", dirigido pelo italiano Paolo Virzì. Por sua vez, Jude Law é candidato a melhor ator em minissérie por viver o fictício papa Pio XIII em "The young Pope", atração assinada pelo vencedor do Oscar Paolo Sorrentino.

Veja abaixo todos os indicados: Melhor filme dramático - "Me chame pelo seu nome", "The Post: A guerra secreta", "Dunkirk", "A forma da água" e "Três anúncios para um crime".

Melhor filme de comédia ou musical - "Artista do desastre", "Corra!" "I, Tonya", "Lady Bird" e "O rei do show".

Melhor atriz de filme dramático - Frances McDormand ("Três anúncios para um crime"), Jessica Chastain ("A grande jogada"), Meryl Streep ("The Post: A guerra secreta"), Michelle Williams ("All the money in the world") e Sally Hawkins ("A forma da água").

Melhor ator de filme dramático - Daniel Day-Lewis ("Trama fantasma"), Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq."), Gary Oldman ("O destino de uma nação"), Timothée Chalamet ("Me chame pelo seu nome") e Tom Hanks ("The Post: A guerra secreta").

Melhor atriz de comédia ou musical - Emma Stone ("A guerra dos sexos"), Helen Mirren ("The leisure seeker"), Judi Dench ("Victoria e Abdul - O confidente da rainha"), Margot Robbie ("I, Tonya") e Saoirse Ronan ("Lady Bird").

Melhor ator de filme de comédia ou musical - Ansel Elgort ("Em ritmo de fuga"), Daniel Kaluuya ("Corra!"), Hugh Jackman ("O rei do show"), James Franco ("Artista do Desastre") e Steve Carell ("A guerra dos sexos").

Melhor diretor - Christopher Nolan ("Dunkirk"), Guillermo del Toro ("A forma da água"), Martin McDonagh ("Três anúncios para um crime"), Ridley Scott ("All the money in the world") e Steven Spielberg ("The Post: A guerra secreta").

Melhor atriz coadjuvante - Allison Janney ("I, Tonya"), Hong Chau ("Pequena grande vida"), Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Mary J. Blige ("Mudbound") e Octavia Spencer ("A forma da água").

Melhor ator coadjuvante - Armie Hammer ("Me chame pelo seu nome"), Christopher Plummer ("All the money in the world"), Richard Jenkins ("A forma da água"), Sam Rockwell ("Três anúncios para um crime") e Willem Dafoe ("Projeto Flórida").

Melhor roteiro de filme - "A forma da água", "A grande jogada", "Lady Bird", "The Post: A guerra secreta" e "Três anúncios para um crime".

Melhor animação - "Com amor, Van Gogh", "O poderoso chefinho", "O touro Ferdinando", "The Breadwinner" e "Viva: A vida é uma festa".

Melhor filme língua estrangeira - "Em pedaços", "First they killed my father: A daughter of Cambodia remembers", "Nelyubov", "The square" e "Uma mulher fantástica".

Melhor série de TV dramática - "Game of thrones", "The handmaid's tale", "Stranger things", "The crown" e "This is us".

Melhor atriz de série de TV dramática - Caitriona Balfe ("Outlander"), Claire Foy ("The crown"), Elisabeth Moss ("The handmaid's tale"), Katherine Langford ("13 reasons why") e Maggie Gyllenhaal ("The Deuce").

Melhor ator de série de TV dramática - Bob Odenkirk ("Better call Saul"), Freddie Highmore ("The Good Doctor"), Jason Bateman ("Ozark"), Liev Schreiber ("Ray Donovan"), Sterling K. Brown )"This is us").

Melhor ator em minissérie ou filme para TV - Robert De Niro ("O mago das mentiras"), Ewan McGregor ("Fargo"), Geoffrey Rush ("Genius"), Jude Law ("The young Pope") e Kyle MacLachlan ("Twin peaks").

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV - Jessica Biel ("The sinner"), Jessica Lange ("Feud"), Nicole Kidman ("Big little lies"), Reese Witherspoon ("Big little lies") e Susan Sarandon ("Feud").

Melhor filme para TV ou minissérie - "Big little lies", "Fargo", "Feud", "The sinner" e "Top of the lake".

Melhor série musical ou de comédia - "Black-ish", "Master of none" "Smilf", "The marvelous mrs. Maisel" e "Will & Grace".

Melhor atriz de série de TV musical ou de comédia - Alison Brie ("Glow"), Frankie Shaw ("Smilf"), Issa Rae ("Insecure"), Pamela Adlon ("Better things") e Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel").

Melhor ator de série de TV musical ou de comédia - Anthony Anderson ("Black-ish"), Aziz Ansari ("Master of none"), Eric McCormack ("Will & Grace"), Kevin Bacon ("I love Dick") e William H. Macy ("Shameless").