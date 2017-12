Festa de Ano Novo em praça de Turim é cancelada por segurança

A cidade de Turim, na Itália, anunciou o cancelamento de sua tradicional festa de Ano Novo, na Piazza San Carlo, em decorrência do alto orçamento para garantir a segurança durante o evento.

"As normas de segurança impuseram custos elevados à administração, bem como inconvenientes à comunidade", informou a Conselheira de Cultura da região, Francesca Leon, responsável por apresentar o programa de festividades.

No entanto, neste ano, as casas de shows Pala Alpitour e Spazio 211, na via Cigna, serão os locais escolhidos para os concertos.

Na primeira, o principal convidado é o cantor italiano Simone Cristicchi, que terá sua apresentação precedida por uma homenagem a Gipo Farassino e Fred Buscaglione.

Já na via Cigna, por outro lado, estão programados concertos de jazz de Andrea Mingardi, Max Gallo e Torino Jazz City Band.

Todos os shows serão transmitidos ao vivo pela rádio Monte Carlo.