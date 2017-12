Em 2018, novos emojis poderão mudar de direção

A Unicode revelou na última semana a versão beta do pacote Emoji 11.0, que adicionará figuras inéditas ao universo das carinhas virtuais em 2018. Entre as novidades, está a chamada "emoji direction", que possibilitará ao usuário mudar a direção do ícone antes de enviar.

A ideia está contida em uma proposta da Unicode, responsável por lidar com a padronização dos pictogramas para que eles sejam visíveis em todos os dispositivos e sistemas operacionais. O objetivo é tornar as conversas ainda mais personalizadas e expressivas.

No novo conjunto de emojis, uma série de novos ícones estão sendo examinados. Entre os emojis baseados em seres humanos, as figuras masculinas e femininas ganham cabelos ruivos, brancos, cacheados ou podem ser carecas.

Na lista também há emojis super-heróis e vilões dos gêneros masculino e feminino. Além disso, devem ser adicionados novos emojis de pernas e pés com diferentes tons de pele.

No que diz respeito às emoções, esperam-se carinhas apaixonadas com três corações ao redor do rosto; sentindo calor ou frio; festejando; suplicando com os olhos marejados; e bêbada. Entre os animais, estão canguru; guaxinim; hipopótamo e pavão. Outras das 130 possíveis adições são um ursinho Ted, DNA, manga e skate.

De acordo com o site Emojipedia, a decisão sobre a lista final será feita em janeiro, durante um encontro técnico da Unicode.

No entanto, as novidades só chegarão para os usuários no segundo semestre do ano. Os fabricantes, como a Apple e o Google, terão de decidir se as implementarão ou não.