Conheça a 'Disney da comida' inaugurada na Itália

A cidade de Bolonha inaugurou o FICO Eataly World, o primeiro parque dedicado à gastronomia italiana do mundo. O imenso complexo tem a ambição de atrair seis milhões de visitantes por ano.

Considerada a "Disneylândia da comida", o empreendimento foi criado por Oscar Farinetti, empresário italiano e fundador do complexo gastronômico Eataly. O objetivo é celebrar e promover todos os aspectos da comida do país europeu.

Distribuído em 10 hectares, o complexo reúne áreas para cultivo de vegetais e criação de animais. Uma parte do parque, localizado em um antigo mercado de Bolonha, é ao ar livre, onde vivem 200 animais e 2 mil espécies de plantas. Além disso, o espaço conta com 45 restaurantes dedicados à comida. Entre eles a "Osteria del Fritto", com foco em carnes, peixes e vegetais fritos; "Il Mare di Guido", com culinária de frutos do mar; "Le Soste", do premiado chef no Guia Michelin Enrico Bartolini; além de pizzarias e casas de carnes.

O complexo é dividido em seis áreas: carnes; laticínios; cereais; frutas e verduras; bebidas e molhos; e sobremesas. O ambiente é uma espécie de fazenda onde o visitante pode vivenciar todo o processo e produção do alimento. "O Eataly World mostrará todos os aspectos da comida italiana, da produão ao consumo. Você poderá ver todas as etapas da cadeia, dos animais à matéria-prima, com workshops e restaurantes", afirma Tiziana Primori, vice-presidente do Eataly e CEO do parque.

Entre outras atividades encontradas no local, há cerca de 30 eventos todos os dias, como degustação de vinhos, workshops de pizza, queijo, macarrão, sorvete, e ainda cursos de fotografia de alimentos, jardinagem em casa e até aula de zumba. Há também quiosques de sanduíches, sorvetes, sobremesas, além de cafeterias e bares.

O parque será gerenciado pela Eataly juntamente com o grupo de distribuição italiano Coop. Financiado por um consórcio de investidores privados e autoridades de Bolonha, o FICO é o acrônimo de Fabbrica Italiana Contadina ("Fábrica Camponesa Italiana", em tradução livre). O nome do empreendimento também faz referência ao fruto da figueira e a um termo italiano para dizer "excelente".Com entrada gratuita, o parque temático ainda contará com um hotel com capacidade para 20 hóspedes, previsto para ser inaugurado em 2018.