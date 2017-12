Chef Mario Batali é acusado de assédio sexual por 4 mulheres

O célebre chef norte-americano Mario Batali, de 57 anos, foi acusado de assédio sexual por quatro mulheres.

As supostas vítimas - três delas ex-funcionárias do cozinheiro - relataram ao site "Eater New York" que os abusos duraram pelo menos duas décadas. Uma delas conta que Batali a agarrava por atrás e a pressionava contra seu corpo, enquanto outra diz que o chef chegou a apalpar seus seios quando estava bêbado em uma festa.

Batali é um dos chefs mais famosos dos Estados Unidos e apresentava um programa culinário na emissora "ABC" desde 2011, mas acabou afastado da atração após as denúncias de assédio sexual. Ao lado de Joe Bastianich, é proprietário do "B&B Hospitality Group", sócio do complexo gastronômico Eataly em São Paulo e de mais de 20 restaurantes.

Após o escândalo, o chef foi afastado de suas atividades na empresa e divulgou um comunicado pedindo desculpas. "Assumo toda a responsabilidade e sinto muito por qualquer dor, humilhação ou desconforto que eu tenha causado", disse.