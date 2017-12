Saiba como se alimentar bem e evitar “exageros” nas festas de fim de ano 

O fim de ano chegou e, com ele, também a temporada de confraternizações dos mais variados tipos: festa da empresa, amigo secreto, entre outras, além das tradicionais ceias de Natal e Réveillon. Em todas essas comemorações, há sempre a “tentação” de se “exagerar” diante de tantas opções de pratos e sobremesas servidos. Mas a nutricionista Natasha Terra lembra que é possível equilibrar a necessidade de manter a alimentação saudável junto à vontade de consumir as “delícias” próprias dessa época.

Para isso, a nutricionista dá dicas de como introduzir opções mais saudáveis de alimentos em meio aos menus típicos de fim de ano. Confira:

Para a entrada, faça saladas com muitas folhas:

Assim, quando chegar o prato principal, você já vai estar mais saciado. Acrescente gergelim torrado ou semente de girassol na salada, pois ajudam na saciedade. Saladas de grão- de-bico, além de deliciosas, são nutritivas e também geram maior sensação de saciedade.

Se for servir outros “petiscos” na entrada

Evite biscoitos ou amendoins salgados e queijos gordurosos. Prefira queijos magros, como queijo branco, meia- cura ou ricota (na forma de patê, por exemplo). Mix de castanhas e frutas secas, torradas integrais ou biscoitos de arroz também podem ser opções de entrada. Lembre-se de consumir sempre com moderação.

Tortas e bolos devem ser evitados como acompanhamentos

Pois possuem grandes quantidades de carboidratos à base de farinha de trigo.

Ainda sobre acompanhamentos, faça sua própria farofa:

Não compre farofas prontas, pois possuem grandes quantidades de sódio e também de gordura, além de conservantes e aditivos.

Opte por ingredientes lights em suas receitas

Como maionese, requeijão e iogurte desnatado, se necessário.

Combine melhor as fontes de carboidratos

Evite misturar vários tipos de carboidratos, como farofa, arroz, torta ou cuscuz. Escolha uma entre essas opções ou duas, em menores quantidades.

Peixes para a ceia? Por que não?

Sim, os peixes também podem ser uma boa opção de prato principal para as ceias de fim de ano, além de serem mais saudáveis. Você pode optar, por exemplo, pelo bacalhau, salmão ou linguado.

Claro, o peru também pode!

Se você prefere seguir a tradição de pratos principais para a ceia, pode manter o peru no cardápio, pois é uma opção mais saudável. Frango e pernil também são alternativas igualmente saudáveis.

Atenção com o tender

Se possível, evite o tender, pois além de ser defumado, é calórico. O mesmo vale para os presuntos.

Frutas na sobremesa

Aproveite as frutas dessa época na sobremesa, como por exemplo: cereja, pêssego, uva, lichia, ameixa, entre outras. Além de saborosas, são bastante nutritivas.

As opções de sobremesa também podem ser melhor combinadas

Evite fazer várias opções de sobremesa. Você pode, por exemplo, combinar frutas e mais uma receita de sobremesa, se possível, numa versão mais saudável. Consuma sempre com moderação.

Fique de olho nos panetones e chocotones!

Ambos são muito calóricos. Uma fatia de 45 gramas de panetone, por exemplo, possui cerca de 160 calorias! Nos chocotones, essa quantidade pode variar, mas, quanto mais chocolate, mais calorias. Existem ainda opções de chocotone com caldas extras de chocolate e as versões com sabor mousse ou doce de leite. Uma fatia desses pode conter até 400 calorias! Portanto, fique atento na hora de consumi-los e, se possível, evite.