Mostra narra caminho do corpo entre insurgência e leveza na Casa de Cultura

O Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi) lança a exposição Corpo Caminho, de Ariane Oliveira, nesta terça-feira (12). A mostra fala do corpo como fronteira e passagem entre a insurgência e a leveza. A abertura ocorre às 19h, na Fotogaleria Virgilio Calegari (7º andar da Casa de Cultura Mario Quintana), com entrada gratuita.

O projeto foi selecionado pelo edital do 5° Prêmio IEAVi, com financiamento do Pró-Cultura RS, e vai reunir trabalhos experimentais feito com poética do corpo e seus atravessamentos.

Ariane Oliveira cursa Artes Visuais na UFRGS e participa em diversas exposições coletivas em Porto Alegre. Seu trabalho integrou, por exemplo, a Convocatória 331 do IEAVi; a mostra audiovisual Sem Destino, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes da UFRGS e a exposição Faturas, no Memorial do Rio Grande do Sul. Também é autora da exposição individual A delicadeza como última casa da revolta, na Galeria Ecarta.

Segundo ela, a mostra demonstra que o corpo é o caminho que vai além de quem o habita em gestos de insurgência e leveza. Com texto de Karine Szuchman e curadoria de Mélodi Ferrari, a exposição fica aberta para visitação até 14 de janeiro.

Serviço

Exposição: Corpo Caminho

Quando: 12 de dezembro de 2017 a 14 de janeiro de 2018

Onde: Instituto Estadual de Artes Visuais - Fotogaleria Virgilio Calegari, no 7° andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736)

Horário: terça a sexta, das 9h às 19h, e sábados e domingos, das 12h às 19h.