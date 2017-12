Morre a atriz Eva Todor, aos 98 anos

Morreu na manhã deste domingo (8), no Rio de Janeiro, aos 98 anos, a atriz Eva Todor. A atriz sofria de Mal de Parkinson e tratava de uma pneumonia com acompanhamento médico em casa, segundo informaram seus familiares.

Com mais de 80 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema, Eva Fodor Nolding nasceu em Budapeste, na Hungria, no dia 9 de novembro de 1919, e veio para o Brasil ainda menina, em 1929, com seus pais, ligados ao mundo das artes, fugindo da crise pós-guerra na Europa.

Seu envolvimento com a arte teve início ainda na infância, aos 4 anos de idade, quando aprendeu a dançar balé clássico. Já em São Paulo, Eva começou a atuar em espetáculos de dança até ser convidada para atuar nos palcos.

Eva decidiu se naturalizar brasileira na década de 1940, após o então presidente Getúlio Vargas, encantado com uma apresentação que a atriz acabara de fazer no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, se dirigir ao camarim e perguntar se era esse um desejo seu.

Apesar de interpretar muitos personagens cômicos e demonstrar grande versatilidade de interpretação nas telas e nos palcos, foi na televisão que a atriz mais realizou trabalhos e onde mais se tornou conhecida pelo público. Em 2007, Eva lançou seu livro de memórias, intitulado "O Teatro da Minha Vida", escrito por Maria Ângela de Jesus.

O velório da atriz será realizado nesta segunda-feira (11) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Eva Todor morreu vítima de uma pneumonia, aos 98 anos

Veja alguns dos principais trabalhos da atriz na televisão:

1961 As Confissões de Eva

1970 E Nós, Aonde Vamos?

1975 Roque Santeiro

1977 Locomotivas

1978 Te Contei?

1979 Memórias de Amor

1980 Coração Alado

1982 Sétimo Sentido

1983 Sabor de Mel

1984 Partido Alto

1985 A Gata Comeu

1987 O Outro

1989 Top Model

1992 De Corpo e Alma

1993 Olho no Olho

1994 Incidente em Antares

1996 Quem É Você?

1998 Hilda Furacão

1999 Suave Veneno

2000 O Cravo e a Rosa

2002 Sítio do Picapau Amarelo

2005 América

2006 JK

2007 Amazônia, de Galvez a Chico Mendes

2008 Casos e Acasos

2009 Caminho das Índias

2010 Ti Ti Ti

2012 As Brasileiras

2012 Salve Jorge