Samba Choro e Seresta, neste sábado no Cobal Humaitá

O Grupo Estação Brasil apresenta neste sábado o show “Samba Choro e Seresta”. O público poderá conferir músicas de Pixinguinha, Ary Barroso, Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues, Cartola, Dolores Duran, Waldir Azevedo, entre outros.

O Grupo Estação Brasil é formado por: Caçula (Violão7cordas); Nelson Fiod(Violão); Monique do Cavaco(Cavaquinho); Isaias Ferreira(Saxofone); Gabriel Ruiz(Voz) e Natan Nascimento (Voz e pandeiro).

O show começa às 19h e não há cobrança de couvert.

Serviço do Show:Dia 09/12 – Das 19h às 22h (evento semanal)Classificação etária - 14 anosEntrada Franca.Serviço Espírito do Chopp:Endereço – Cobal do Humaitá 446 – lojas 3 e 4Telefone – 2266-5599Horário de funcionamento – 11h/1h (sexta e sábado até 2h)