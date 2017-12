Milhares homenageiam ídolo do rock francês em Paris

Milhares de pessoas foram às ruas de Paris neste sábado (9) enquanto um comboio de 700 motocicletas Harley Davidson carregava o caixão branco com o corpo do roqueiro francês Johnny Hallyday.

O cortejo fúnebre de Hallyday percorreu a famosa avenida Champs Elysees, do Arco do Triunfo até a Praça da Concórdia, em uma rara homenagem. O astro do rock morreu na última quarta-feira (6) e provocou dias de luto nacional.

Hallyday foi vítima de um câncer no pulmão. O cantor morreu em sua casa de Marnes-la-Coquette, ao oeste de Paris, para onde tinha sido transferido de uma clínica parisiense onde tinha ficado internado por seis dias.

"O Elvis francês", como era conhecido, fez carreira com versões francesas de músicas norte-americanas de rock e pop, incluindo "House of the Rising Sun", que muitos franceses só conhecem como "Le Pénitencier", um dos seus maiores sucessos.