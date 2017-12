Exposição Conceição Evaristo e mostra Diálogos Ausentesfinalizam com cortejo detambores na Maré

Quem ainda não visitou a exposição Conceição Evaristo, no Centro de Artes da Maré, ou a mostra Diálogos Ausentes, no Galpão Bela Maré, tem até este domingo (19), para fazê-lo. Nesta data, as duas ficarão abertas até às 21h. O encerramento das mostras será acompanhado de um cortejo de tambores, feito pelo grupo Tambores de Olokum. Realizadas pelo o Instituto Itaú Cultural em parceria com o Observatório de Favelas e as Redes da Maré, ambas estão abertas à visitação, no Rio de Janeiro, desde o dia 30 de setembro.

Público tem até este domingo (10) para visitar as duas mostras

Na exposição dedicada à escritora e militante mineira Conceição Evaristo, a suavida, obra, militância, influências e referências podem ser vistas em documentos, textos, fotografias, audiovisuais, cartas, manuscritos de poemas e contos.Esta exposição é fruto de uma das Ocupações realizadas neste ano pelo Itaú Cultural, que em 2017 homenageou exclusivamente o trabalho de mulheres. A última delas aborda Nise da Silveira e fica aberta até o dia 28 de janeiro, no instituto em São Paulo.

A mostra Diálogos Ausentes, por sua vez, apresenta obras de 17 artistas negros brasileiros das artes visuais, cênicas e do audiovisual. A proposta da exibição é romper com os ciclos históricos de invisibilidade das produções artísticas negras.Aline Motta, Yasmin Thayná, Dalton Paula, Gessica Justino, Eneida Sanches, André Novais e os grupos Coletivo Negras Autoras e Capulanas Cia. de Arte Negrasão alguns dos artistas com obras expostas na mostra.

A linha curatorial de Diálogos Ausentes deriva de uma série de encontros com o mesmo nome realizados durante 2016 e 2017 no instituto, com o objetivo de analisar e dialogar entre público, artistas e especialistas a representação dos negros nos diversos segmentos artísticos e expressões culturais. O resultado exibido na mostra materializa a conexão destas três linguagens, tratando das questões raciais por meio de posicionamentos artísticos traduzidos em variados formatos.