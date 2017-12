Diva do Reggae Revival, jamaicana Jah9 desembarca no Brasil em janeiro

Um dos maiores nomes da cena contemporânea do reggae mundial, a cantora jamaicana Jah9 desembarca pela primeira vez no Brasil em janeiro de 2018. A jovem artista, chamada de "diva do Reggae Revival", faz parte da nova geração de estrelas da música jamaicana como Chronixx, Jesse Royal e Protoje.

O Reggae Revival, movimento surgido na Jamaica e que se expande em todo o mundo, foi assim denominado pelo jovem escritor jamaicano Dutty Bookman em 2011, como forma de identificar o retorno da conscientização a respeito do valor de aspectos culturais jamaicanos, tendo a música na linha de frente.

Jah9 é adepta da vivência rastafári e bastante conhecida e respeitada por seu trabalho com a kemetic yoga, que reúne o conhecimento ancestral africano às práticas de conexão do corpo e da mente com a natureza.

Com o lançamento de seu novo single, "Feel Good", a cantora anunciou uma mini turnê pelos EUA em dezembro - com datas em Boston, Nova York e Burlington Vermont - e também sua primeira visita ao Brasil. A artista jamaicana se apresenta no primeiro dia de 2018 no festival Universo Paralello junto ao Digitaldubs, em 6 de janeiro em São Paulo com o projeto Feminine Hi-Fi e acompanhada pela Banda Orgânica, e em 7 de janeiro no Rio de Janeiro novamente com Digitaldubs, encerrando suas datas em território nacional.

JAH9 NO BRASIL - AGENDA

SERVIÇO

01/01/2018 – Digitaldubs ft. Jah9 @ Universo Paralello Festival

Página oficial: www.facebook.com/universoparalelloofficial/

Evento: www.facebook.com/events/1159820974064367/

Ingressos: universoparalello.org/pt/category/ingressos/

06/01/2018 – São Paulo, Brazil – Feminine Hi Fi & Jah9 ft. Banda Orgânica

Página oficial: www.facebook.com/femininehifi/

Evento: www.facebook.com/events/159398881331165/

Ingressos: www.sympla.com.br/feminine-hi-fi-apresenta-jah9__216120

07/01/2018 – Rio de Janeiro, Brazil - Digitaldubs ft. Jah9

Página oficial: www.facebook.com/digitaldubs/