Ana Botafogo cria campanha em prol dos funcionários do Theatro Municipal do Rio

A bailarina Ana Botafogo exibe orgulhosa a camiseta da campanha “SalveOTheatroMunicipal”, criada pela sua marca de roupas, a Loja Ana Botafogo, com venda revertida para funcionários do teatro que estão sem receber.

“O movimento é de grande importância, a situação dos funcionários está crítica. Sinto imensa gratidão por todos que aderirem a essa campanha e me sinto, também, muito agradecida por toda a solidariedade que temos tido ao longo deste ano. Unidos somos mais fortes!”, desabafa a bailarina.

Arrecadação com venda de camisetas será revertida para instituição

A Loja Ana Botafogo, marca de roupas da bailarina há mais de 10 anos no mercado, criou uma camiseta com os dizeres “Dança & Cultura & Dignidade” e a hashtag #SalveOTheatroMunicipal, que será vendida em sua loja física em Copacabana e terá 100% do lucro revertido para colaborar com o fim de ano destes servidores. As peças também podem ser adquiridas pelo e-commerce da marca http://lojaanabotafogo.com.br/.