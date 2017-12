Revelado nome do misterioso comprador da pintura de Leonardo da Vinci 'Salvator Mundi'

O misterioso comprador da pintura de Leonardo da Vinci "Salvator Mundi" (Salvador do Mundo) é o príncipe saudita, Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, informa o jornal The New York Times.

Segundo revela o jornal, o comprador é amigo do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Saud.

A pintura de Leonardo da Vinci, vendida por mais de 450 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão), será exposta no Louvre de Abu Dabi, segundo anunciou o museu na quarta-feira (6) no Twitter.

O quadro de Leonardo da Vinci foi vendido no leilão Christie’s em novembro, batendo todos os recordes. Claro que o nome do comprador não foi revelado.

O preço da pintura do legendário pintor florentino superou muito o da pintura "Mulheres de Argel" de Pablo Picasso, vendida por mais de 179,4 milhões de dólares em maio de 2015.

"Salvator Mundi" é uma pintura de Jesus Cristo em óleo sobre tela com dimensões de 45x66 centímetros do ano de 1500 – aproximadamente – que foi leiloada em 2005, ano que a encontraram.

Posteriormente, a obra foi leiloada na Christie’s pelo oligarca russo Dmitry Rybolovlev que em 2013 a tinha comprado por 127,5 milhões de dólares de Yves Bouvier, negociante de arte suíço. Bouvier tinha comprado a obra anteriormente naquele mesmo ano por 80 milhões de dólares.

