Cobal Samba Clube se apresenta nesta sexta-feira no Espírito do Chopp – Cobal Humaitá

Com o melhor do samba carioca, o grupo formado por cinco músicos: Marquinhos Duarte (cavaquinho e voz), Renato Gomes (violão 7 cordas) Paulo César Cavalcanti, o PC(violão), Sérgio Rodrigues (voz e pandeiro) e Natan Nascimento (voz e tantã), promete animar a noite desta sexta-feira no Espírito do Chopp - Cobal do Humaitá.

O público poderá ouvir sucessos de Mauro Duarte, Zé Ketti, Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara, Delcio Carvalho, Elton Medeiros, Monarco, Nei Lopes, Wilson Moreira, Noel Rosa, João Nogueira entre outros.

Serviço do Show:

Dia 08/12 – Das 19h às 22h.

Classificação etária - 14 anos

Entrada Franca.

Serviço Espírito do Chopp:

Endereço – Cobal do Humaitá 446 – lojas 3 e 4

Telefone – 2266-5599

Horário de funcionamento – 11h/1h (sexta e sábado até 2h)