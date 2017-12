Taça de plástico muda sabor de vinho e espumante, diz estudo

Um estudo realizado pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que as taças de plástico alteram o gosto de vinhos e espumantes, pois interferem na formação das bolhas das bebidas.

Para comparar as bolhas formadas em copos de plástico e as de vidro, os pesquisadores imergiram um hidrófono (microfone projetado para captar sons em meio líquido) nas bebidas. "O objetivo do estudo foi analisar o som emitido pelas bolhas para descobrir suas características. As bolhas são ressonantes, emitem sons como sinos e uma frequência que gera informações sobre sua dimensão", explica Kyle Spratt, um dos pesquisadores do projeto.

Segundo Spratt, a pesquisa foi um grande desafio. "Fazer as medidas foi mais complicado do que o esperado, porque as bolhas tendem a se formar no próprio hidrófono, alterando os dados coletados".

A pesquisa apontou que as taças de vidro "são objetos ressonantes", mantendo a forma das bolhas originais da bebida.

Contudo, as taças feitas de plástico "alteram a formação" das bolhas e mudam o gosto.

As bolhas de um vinho ou de um espumante mostram muito sobre a qualidade do produto. Os pesquisadores afirmaram que a qualidade da bebida "está relacionada com o tamanho das bolhas".