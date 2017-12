Culturapop japonesa é tema de debate no ICBJ

Nesta sexta-feira, 8 de dezembro, às 18h, o Instituto Cultural Brasil-Japão (ICBJ) recebe especialistas para um debate sobre a cultura pop japonesa. Os assuntos são temas de pesquisas recentes desenvolvidas pelos acadêmicos.

“Nesse encontro, vamos falar de um assunto muito contemporâneo, a cultura pop japonesa, difundida, em especial, através da música, animações na televisão e eventos de animê pelo mundo”, explica o professor de História & Cultura Japonesas do ICBJ, Douglas Almeida.

O evento é parte do projeto Sexta Cultural, promovido mensalmente pelo instituto com objetivo de fomentar a discussão de assuntos relevantes ao desenvolvimento cultural entre Brasil e Japão.

Composição da mesa e temas

O animê e a expansão global da cultura japonesa: Prof. Daniel Pinna: Professor doutor do curso de Cinema na Universidade Federal Fluminense (UFF) e especialista em animações japonesas.

O novo som do Japão: estudos sobre a música na cultura J-POP: Profª Krystal Cortez: Professora doutoranda em Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Mídia no Oriente AsianClub.

Mais que eventos de animê: da cultura pop japonesa à cultura pop mundial: Profª. Paula Rozenberg Travancas: Mestre e doutoranda em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Serviço: Sexta Cultural ICBJ - A Cultura Pop Japonesa

Data: 08 de dezembro, às 18h

Local: Salão do ICBJ - Rua Av. Franklin Roosevelt, 39, Salas 1507 a 1512, Centro do Rio

Mais informações: (21) 2240-2024 / (21) 2220-7877 ou icbjrj@gmail.com