Cia Bachiana Brasileira encerra 2017 com 'Elias', de Felix Mendelssohn-Bartholdy

A Cia. Bachiana Brasileira – orquestra, coro e solistas – interpretará o grande e épico oratório 'Elias', a obra-prima de Felix Mendelssohn Bartholdy, no dia 17 de dezembro na Sala Cecília Meireles, como encerramento da temporada. Sob a regência e direção do maestro Ricardo Rocha, durante espetáculo, cerca de cem artistas subirão ao palco.

Junto à Orquestra e ao Coro da Cia. Bachiana Brasileira, a obra terá nove solistas, sendo um quinteto solista do coro e, no quarteto principal, o barítono Marcelo Coutinho no papel-título,Veruschka Mainhardt, soprano; Carolina Faria, contralto, e Eric Herrero, tenor.

Cia. Bachiana Brasileira, durante Oratório de Natal, de Johann Sebastian Bach

Com o patrocínio do Ministério da Cultura e da Innospec, por meio da Lei Rouanet, a montagem conta com atradução do libreto original em alemão com legendas projetadas em português.

Mais conhecido do grande público por obras como 'Sonho de uma Noite de verão', com a famosa marcha nupcial, ou a 'Sinfonia Escocesa', Mendelssohn já aos 27 anos de idade se deixou enlevar pela história do profeta que resistiu ao culto do ídolo Baal e às perseguições ordenadas pela rainha Jezabel. Foram necessários dez anos de trabalho para a realização deste seu 'Elias', sua mais importante composição.

“Como o drama da vida humana se repete através das gerações, a temática é mais do que atual, se pensarmos no deus Baal dos mercadores fenícios, hoje representado pelo deus ‘Mercado’ de nossa contemporaneidade, impondo o modelo predatório das economias baseadas no consumoque devora o planeta, os valores do espírito e as relações pessoais, tornadas igualmente descartáveis”, reflete Ricardo Rocha.

Com suas quase duas horas e meia de duração, divididas em duas partes, a obra é titânicaem sua intensidade. O coro é exigido o tempo todo: participa da ação ora como povo de Israel, ora como os sacerdotes de Baal ou ainda como o coro de anjos.

Após algumas apresentações com enorme sucesso, a versão final da obra teve sua estréia em 16 de abril de 1847 em Londres, sob a regência do próprio Mendelssohn, que em quatro de novembro deste mesmo ano veio a falecer de derrame aos 38 anos de idade, o que tornou este grande oratório a sua obra-testamento.

Serviço: 'Elias', oratório de Felix Mendelssohn para coro, orquestra e nove solistas

Cia. Bachiana Brasileira, orquestra, coro e solistas

Ricardo Rocha: Direção e Regência

Data: domingo, 17 de dezembro, às 18h

Local: Sala Cecília Meirelles - Rua da Lapa, 47 - Centro do Rio

