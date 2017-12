Teatro Cesgranrio apresenta espetáculo  "descontruído" 'Otelo da Mangueira'

O Teatro Cesgranrio apresenta, de 07 a 10 de dezembro, o espetáculo “descontruído” 'Otelo da Mangueira', com os alunos da Oficina de Teatro Musical Cesgranrio. Com texto e direção de Gustavo Gasparani, a peça narra a tragédia 'Otelo', adaptada para o morro, o universo do samba e também do carnaval dos anos 40.

Em 'Otelo da Mangueira', a guerra contra os turcos se transforma na luta para vencer o carnaval. A batalha em Chipre tem seu paralelo na disputa pelo samba-enredo. Permanecem, contudo, a vingança, a traição, os ciúmes, os amores e o ódio.

Oficina de Teatro Musical Cesgranrio_Otelo da Mangueira

'Otelo da Mangueira' é o projeto de conclusão do curso da 1ª Oficina de Teatro Musical Cesgranrio. O curso completo, com duração de 4 meses e gratuito, visa ao aperfeiçoamento de atores e atrizes nos espetáculos de Teatro Musical, através de estudos técnicos referentes a canto, dança, expressão corporal, interpretação, preparação vocal e cuidados com a voz.

Ficha técnica

Texto e direção geral: Gustavo Gasparani

Produção geral: Marcus Brandão

Direção Musical e Arranjos: Gabriel Gravina

Direção de movimento: Soraya Bastos

Direção de arte e cenografia: Victor Zott

Figurinos: Cesar Soares

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Visagismo: Vitor Martinez

Preparadora vocal (solos): Mirna Rubim

Preparador vocal (coro): Jonas Hammar

Produção executiva: Bruna Guimarães

Serviço: Otelo da Mangueira – Oficina de Teatro Musical Cesgranrio

Data: 07 a 10 de dezembro. Quinta e sexta, às 19h; sábado e domingo, às 20h

Local: Teatro Cesgranrio - rua Santa Alexandrina, 1011, Rio Comprido

Entrada franca, com distribuição de senhas 1h antes do espetáculo

Mais informações: (21) 2103-9682