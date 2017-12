Mafalda Minnozzi faz show beneficente na Itália

A cantora italiana Mafalda Minnozzi subirá ao palco no próximo domingo (10), no show beneficente "eMPathia Jazz Duo", que ocorrerá no Teatro Feronia, em San Severino Marche, para arrecadar verba para a cidade atingida por um terremoto em 2016.

A renda do espetáculo será revertida para a reconstrução do Cinema Teatro Itália, espaço cultural abalado pelo terremoto que atingiu a região de Marche em outubro do ano passado. A cantora, de 50 anos, declarou que desejava "fazer" algo pela cidade onde cresceu.

O espetáculo contará com participação do músico e guitarrista norte-americano Paul Ricci; do napolitano Alessandro Incerto, protagonista de famosas novelas italianas; e de Massimo Reale, ator principal da peça "O Arrependido". Mafalda Minozzi é famosa no Brasil e gravou duetos com Milton Nascimento, Toquinho e Martinho da Vila.