Pirelli renova acordo de pesquisa com Universidade de Milão

A Pirelli anunciou nesta segunda-feira (4) a renovação de seu acordo de pesquisa com a Universidade de Milão, na Itália, que tem como objetivo desenvolver materiais e tecnologias inovadoras para pneus.

A parceria, que foi iniciada em 2011, foi prorrogada por mais três anos. O projeto atual visa o desenvolvimento de materiais e produtos cibernéticos, especificamente novos tipos de polímeros modificados, materiais com impacto ambiental mais baixo e dinâmica molecular. A ideia é melhorar os produtos para o uso no dia a dia, assim como nas pistas de corrida, em categoria como a Fórmula 1. Ao todo, a Pirelli fará um investimento de mais de 1,5 milhão de euros. "Mais do que nunca, inovar e realizar pesquisas não é uma opção, mas uma obrigação. Aqueles que não buscam aprimoramento logo desaparecem de cena e aqueles que não investem não são competitivos", afirmou Marco Tronchetti Provera, CEO e vice-presidente executivo da Pirelli.

O novo contrato foi assinado por ele, juntamente com Ferruccio Resta, reitor da Universidade Politecnico de Milão, Gianantonio Magnani, presidente da Fundação da Universidade Politecnico de Milão e Maurizio Boiocchi, vice-presidente executivo e Conselheiro Estratégico de Tecnologia da Pirelli.

"A colaboração entre a Pirelli e a nossa universidade é sólida, confirmando que os mundos da pesquisa e da inovação, da academia e dos negócios, marcham ao mesmo ritmo e podem trabalhar juntas nos desafios que virão", ressaltou Resta. Desde o início da parceria, as pesquisas já resultaram em nove famílias de patentes e mais de 20 artigos científicos internacionais publicados.