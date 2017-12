Festa Coordenadas comemora 10 anos resgatando a sua primeira edição  

Neste sábado, 09 de dezembro, a Festa Coordenadas vai celebrar seus 10 anos de existência. A festa comemorativa acontecerá a partir das 10h, no Galpão IRIS, na Zona Portuária. Serão 10 horas ininterruptas de muita música, diversos convidados e algumas surpresas que prometem marcar essa edição.

Para começar, a Festa Coordenadas vai contar com um line-up de tirar o fôlego, entre eles os DJs Fábio Maia, Cláudio Foca, Mary Dee, Bruna Lennon, Dodô e Tito Figueiredo, que vai fechar a pista às 6h da manhã. A partir das 6h, o público presente vai fazer uma verdadeira volta ao passado com a abertura da Pista Apê. O espaço temático, totalmente ambientado, vai resgatar a primeiríssima edição da Coordenadas, realizada dentro de um apartamento. Até as 8h, os DJs Mamede e Bruno Pedrosa comandarão as carrapetas com os clássicos e contemporâneos mais amados do planeta.

E não podemos esquecer das incríveis projeções do VJ Ratón e do VJ Vaz, que acontecerão durante toda a noite!

Produzida pelos amigos Guilherme Azevedo, Maurício Guimarães, Rodrigo Montenegro e Sancho Corá, a festa teve edições memoráveis em diversos locais da cidade, Morro da Urca, MAM, Jockey Club, Vivo Rio, Mansão Botafogo, FM Hall, entre tantos outros lugares que consolidaram a Coordenadas como a festa mais carioca da cidade.

As novidades não param por aí. Além dos pontos de vendas e site de compras, agora é possível adquirir ingressos com descontos e informações exclusivas no Coordenadas App, com download gratuito para iOS e Android.

Serviço: Festa Coordenadas 10 anos

Data: Sábado, 09 de dezembro, a partir das 22h.

Local: Galpão Iris - Rua Professor Pereira Reis, 76, Santo Cristo – RJ

Ingressos: www.ingressocerto.com

Classificação indicativa: 18 anos