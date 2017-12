Brigitte Macron batiza primeiro panda nascido na França

A primeira-dama da França, Brigitte Macron, batizou o primeiro panda nascido em território francês com o nome de "Yuan Meng". O nome do filhote significa "sonho que se realizou" e foi escolhido pelo governo da China, país de origem dos pais do animal.

Brigitte anunciou o nome em um evento realizado ontem (4), no qual também confirmou que é a "madrinha" do panda.

Yuan Meng foi o único sobrevivente do nascimento de dois filhotes em agosto, no zoológico de Beauval, próximo de Paris. Os pais de Yuan Meng chegaram à França em 2012, em um gesto visto como prova de união entre franceses e chineses.

O presidente Emmanuel Macron fará em breve sua primeira viagem oficial à China.