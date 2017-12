'As Marias', de Leca Araujo, chega ao Rio após percorrer a Europa

Depois de circular por diversas cidades da Europa, a exposição itinerante 'As Marias', da artista brasileira radicada em Genebra, Leca Araujo, chega ao Brasil.

A abertura da mostra individual será na Galeria de Arte Ibeu, no dia 14 de dezembro, às 18h30. A série inspirada nas mulheres brasileiras, apresenta ícones e perfis femininos retratados numa curiosa perspectiva do Brasil através de suas mulheres.

'As Marias', de Leca Araujo: Série inspirada nas mulheres brasileiras, apresenta ícones e perfis femininos retratados numa curiosa perspectiva do Brasil através de suas mulheres

Baseada em estatísticas do IBGE de que existem mais de 11 milhões de Marias no país, a artista apresenta de forma criativa as histórias de muitas "Marias" brasileiras que marcaram época ou que estão presentes no nosso cotidiano. Entre as 13 obras, estão Maria da Penha, símbolo da luta contra a violência doméstica, que leva 56 tomadas elétricas na cabeça; Maria Fernanda, uma homenagem a atriz Fernanda Montenegro, ou simplesmente Maria das Alagoas, que simboliza as lavadeiras de Alagoas, entre outras.

Nas palavras da curadora Elisa Muradas, as obras de Leca Araujo, que abordam temas sociais, trazem o uso da técnica mista combinando materiais reciclados, como cabos, tomadas, botões, tecidos e rolhas, com diversos tipos de tintas e texturas, como forma de estimular o conceito da arte contemporânea pró-vida, o que a artista define como arte sustentável no amplo sentido da palavra.

Serviço: 'As Marias', de Leca Araujo

Data: 14 de dezembro de 2017 a 12 de janeiro de 2018. De Seg a Qui, de 13 às 19h; Sex, de 13 às 18h. A galeria estará em recesso de 26 de dezembro de 17 a 1º de janeiro de 2018

Local: Galeria de Arte Ibeu - Rua Maria Angélica, 168 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro