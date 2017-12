Gran Meliá Nacional Rio volta ao circuito cultural do Rio com sua I Mostra de Arte

De volta ao circuito cultural do Rio de Janeiro, o Gran Meliá Nacional Rio, inaugura no próximo dia 8 de dezembro a sua I Mostra de Arte.

Com a participação de cinco artistas, Anamaria Café, Eva Britz, Mariah Nejar, Mitie Ywamoto e Zelia Baruzzi, a exposição estará aberta ao público até o dia 22 de dezembro com 25 quadros que exploram temas como Natureza, Mulheres e Abstrato.

As artistas, que são amigas há vários anos, tem em comum a paixão pela arte e a proposta, nesta exposição, é desafiar o caos do cotidiano com pinceladas coloridas e vibrações da natureza. “Retratamos aquilo que estamos vivendo nesse momento. A natureza é um contraponto ao mundo caótico e neste caso, me inspirei nas folhagens para passar essa mensagem”, diz Eva Britz.

Prosperidade leve é uma das obras do acervo da I Mostra de Arte do Gran Meliá Nacional Rio

Mitie Ywamoto é outra artista que aposta na natureza como um jogo de encantamento e tráz trabalhos que exploram bem esse tema com pássaros e muitas cores. O universo feminino é explorado pela artista Mariah Nejar, que trabalhou muitos anos como estilista e agora transporta o tema para seus quadros, assim como Anamaria Café, arquiteta que divide o seu tempo entre o trabalho profissional e a pintura. Ela tem predileção pelo abstrato, porém não deixa de lado a pintura figurativa, sempre com uma interpretação bem pessoal. Zelia Baruzzi faz uma pintura com muitos significados, dando a oportunidade a cada apreciador, interpretar o seu trabalho de forma própria.

São cinco olhares diferentes que captam a beleza em meio à turbulência do cotidiano, numa exposição que tem como cenário um dos lugares mais bonitos de nossa cidade, o bairro de São Conrado, cercado pelas mais belas montanhas (Dois Irmãos, Pedra da Gávea e Pedra Bonita).

Serviço: I Mostra de Arte

Data: 8 a 22 dezembro, das 9 às 20h

Local: Grand Meliá - Av. Niemeyer, 769 – São Conrado

Mais informações: (21) 3094. 4900